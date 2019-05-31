Чийгоз: Новая команда считает, что лучше рубить, а закон – это второстепенное

Команда новоизбранного Президента Владимира Зеленского считает, что лучше рубить, а закон – это второстепенное.

Об этом в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK заявил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.

По мнению г-на Чийгоза, сейчас в политике Украины реализуется то, что и беспокоило избирателей во время предвыборной кампании. По его мнению, это сценарий Путина.

«Полное отсутствие доверия к новоизбранной команде и ее заявления, которые то потом отрицают, то повторяют снова – это реализация сценария хаоса и кризиса. Также я считаю, что сценарием кризиса является вопрос дотягивания парламента до официальных выборов. Потому что Президент и его команда принимали бы одни решения, а парламент продолжал бы работать в рамках существующего законодательства. И эти противостояния не закончились бы до октября», – отметил политик.

По его словам, самое страшное то, что сейчас страна находится в периоде неопределенности. И нет прямых ответов на серьезные вызовы, которые стоят перед нашим государством.

«Новая команда считает, что лучше рубить, а закон – это второстепенное. Они исходят из своей логики», – прокомментировал Чийгоз.

Как сообщалось ранее, АП обнародовала стенограмму встречи Президента и лидеров фракций. Она показала, что депутаты не давали прямого согласия на проведение выборов по закрытым партийным спискам.

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