Чтобы после смеха мы потом не плакали, – продюсер прокомментировал политические амбиции звезд

Звезды шоу-бизнеса меняют профессию. Раньше они открыто поддерживали политиков со сцены, давали концерты и ездили в гастрольные туры, а теперь и сами решили баллотироваться в парламент. Впрочем, похоже, их желания не все поддерживают, а некоторых людей откровенно настораживают.

Об этом говорится в программе «Первые о главном» на телеканале ZIK.

Певица, а теперь и политик Оля Полякова объявила о создании партии. Королева кокошников пообещала заниматься образованием и наукой, социальной политикой и медициной. Главная цель – стимулировать женщин рожать как можно чаще. Кто войдет в ее партии и какое название она будет иметь – Полякова еще размышляет. Одно знает точно: на эти парламентские выборы не пойдет, потому что будет получать опыт.

«У нас очень действенные и умные женщины, которые могут принести пользу стране. В партии будут все, кто хочет делать красивое. Женщины – не за войну, они – за мир и потомство», – сказала артистка Ольга Полякова.

За депутатский мандат, вероятно, будет бороться Виктор Павлик. По крайней мере такое предложение народный артист Украины получил от лидера партии «Стабильность» Василия Журавлева. Правда, пресс-секретарь певца говорить о выборах считает преждевременным, потому что тот сосредоточен на концертной деятельности.

«Он еще думает. Окончательного решения никто не принимал. Павлик готов поддержать Василия Николаевича на выборах. Возможно, будет как-то популяризировать партию своим лицом. Впрочем сомневаюсь, что он займется политикой», – говорит пресс-секретарь Виктора Павлика Екатерина Репяхова.

Приобщиться к этой же политсиле предложили и Олегу Виннику. Однако его продюсер комментировать что-то вообще отказался. А вот его коллега – Денис Путинцев считает, новые лица в парламенте необходимы, но это должны быть опытные политики и отнюдь не звезды.

«Люди, конечно, сначала будут смеяться. Впрочем, лишь бы мы через несколько месяцев не заплакали от этого», – прокомментировал продюсер Денис Путинцев.

Люди в большинстве своем скептически относятся к звездам в парламенте.

«Они должны заниматься творчеством, зачем все лезут в эту политику?» – возмущается киевлянка.

Напомним, лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук включил в свой партийный список более полусотни волонтеров.

Дарья Цисарук, «Первые о главном»

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