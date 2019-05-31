Будапешт анонсировал «культурную экспансию» Закарпатья

Правительство Венгрии выделит 2,5 миллиарда форинтов (свыше 7,5 млн евро) на широкомасштабную программу поддержки венгерской культуры в Закарпатье.

Об этом сообщает издание Mukachevo.net.

Запуск программы на пресс-конференции в Будапеште анонсировал Иштван Грежа, уполномоченный венгерского министра, ответственный за развитие сотрудничества между областью Саболч-Сатмар-Берег и Закарпатьем.

По его словам, программа будет направлена на обновление зданий культурного наследия, а также внедрение театрально-музыкальных программ. Грежа назвал это «венгерской культурной экспансией».

«На Закарпатье мы планируем привозить большие представления и спектакли только высокого художественного уровня, что часто невозможно в неприспособленных и давно забытых гигантских домах культуры», – отметил Грежа.

Первым этапом этой программы будет реконструкция Венгерского национального театра в Берегово, где уже этой осенью разместится культурный центр имени Шари Федак. По словам Грежи, дальше начнется поддержка учреждений культуры по всему Закарпатью.

Основная часть реализации программы начнется в 2020 году и продлится еще два года.

Грежа также отметил, что все народы Закарпатья также смогут показать венграм, насколько многогранна их культура. И добавил: «Если эта модель на Закарпатье заработает, то она будет распространяться и на другие зарубежные венгерские общины».

По его словам, венгерское правительство готово поддержать не только закарпатских венгров, а также представителей всех национальностей Закарпатья, согласно их предложению, что предварительно будут одобрены правительством Венгрии.

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