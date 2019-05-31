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Новости » Политика 31 мая, 2019, 13:15
Аваков заявил, что не будет баллотироваться в Раду

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что не будет баллотироваться на внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля.

Об этом он написал в Facebook.

«Для того, чтобы гарантировать равноудаленность и беспристрастность системы МВД на парламентских выборах, я принял решение не принимать политического участия в этой избирательной кампании и не баллотироваться в народные депутаты Украины», – пишет министр.

Аваков заверил, что как министр, «честно выполнит свои обязанности по координации деятельности Национальной полиции, Национальной гвардии, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Пограничной и Миграционной службы по обеспечению избирательного процесса на внеочередных парламентских выборах».

«У нас достаточно сил, средств и опыта провести парламентские выборы на самом высоком уровне», – подчеркнул министр.

Аваков сообщил, что рабочая группа МВД возобновила свою деятельность в тесном сотрудничестве с партнерами: Центральной избирательной комиссией и Гражданской сетью «ОПОРА».

«Призываю всех кандидатов вести избирательную кампанию в строгом соответствии с Законом, не применять сомнительные и противозаконные схемы и сотрудничать с МВД в части обеспечения общественной безопасности», – сказал министр.

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парламентские выборыновости Украиныновости политикиАрсен Аваков
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