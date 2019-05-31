Аласания заявил, что у Зеленского ему сказали «странные вещи»

Председатель правления Общественного вещания Зураб Аласания заверил, что «Общественное» продолжит свою работу, но рассказал о «политической неопределенности».

Об этом Аласания сказал Общественном.

«Общественное и его филиалы будут жить. Единственное, что могу сказать, что есть неопределенность политическая. В администрации нынешнего президента мне были сказаны странные вещи, которые я не очень понимаю. К примеру – старая система всем не нравилась, надо лечить ее. Но лекарства могут стать угрозой для жизни и иметь такой побочный эффект, что не понятно, что из этого получится. То есть я такой настороженный», – рассказал он.

Также Аласания сообщил о том, что «Общественное» не получило в первом полугодии полного финансирования.

По его словам, правительство выделило 59% финансирования, но обещало пересмотреть этот вопрос. Однако, по словам Аласании, больше денег вещатель не получил.

«Должны посмотреть в первом полугодии, но ничего не пересмотрели. Но мы привыкли к этому. Каждый раз они говорят – посмотрим, но потом не пересматривают. Поэтому мы на полгода живем весь год», – отметил он.

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