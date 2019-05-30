Зеленский сформировал делегацию на суд ООН в деле против России

Президент Владимир Зеленский подписал указ о формировании делегации Украины в Международный суд ООН по поводу нарушения Российской Федерацией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, который состоится с 3 по 7 июня в Гааге.

Об этом говорится в его указе, передает пресс-служба Президента.

В делегацию вошли заместитель Министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Королевстве Нидерланды Всеволод Ченцов, начальника отдела Департамента международно-правового сотрудничества ГПУ Николай Говоруха, заместитель директора Департамента-начальник отдела Департамента международного права Министерства иностранных дел Украины Оксана Золотарева, заместитель начальника Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар, Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров и начальник отдела управления досудебного расследования Главного следственного управления СБУ Игорь Яновский.

«Главе делегации осуществлять с привлечением представителей государственных органов подготовку и представление определенных Международным Судом ООН процессуальных документов, позиционных, доказательных и других материалов», – говорится в сообщении.

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