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Новости » События 30 мая, 2019, 11:04
Зеленский поручил Хомчаку взять расследование катастрофы Ми-8 на свой контроль

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Главнокомандующему ВСУ генералу Хомчаку взять расследование обстоятельств трагедии под личный контроль.

Об этом он сообщил в Twitter.

«Не доброе утро. Катастрофа военного вертолета на Ровенщине. Четыре погибших воины. Поручил Главнокомандующему ВСУ генералу Хомчаку взять расследование обстоятельств трагедии под личный контроль. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших», – написал он.

Поздно вечером в среду, 29 мая, в 23.27 во время учебно-тренировочного полета была потеряна связь с вертолетом Ми-8. Погибло четверо человек, в том числе командир 16-й отдельной бригады авиации.

После падения Ми-8 загорелся. ГСЧС пожар быстро ликвидировали.

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авиакатастрофаавиаРовенская областьВладимир Зеленскийновости УкраиныРуслан ХомчакМи-8
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2019-05-30 12:05 :26