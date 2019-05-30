Заболотная в обращении к Президенту называет деятельность Минкульта «культурным геноцидом»

Президент ОО «Фонд гуманитарного развития Украины» Наталья Заболотная в открытом обращении к Президенту Украины призывает начать проверку решений Министерства культуры и культурных управлений органов местной власти за период 2014-2019 годов, приостановить исполнение законов и приказов, касающихся реформ системы художественного образования, проведения их независимого аудита. Она пишет о «культурном геноциде», который против нас устроили госчиновники власти, и призывает Президента его прекратить.

В обращении, опубликованном на Украинская правда. Жизнь, в частности, говорится о том, что Министерство культуры продолжает уничтожать заведения культуры и исторические достопримечательности. Как пример, автор приводит комплекс «Ярославов град», уменьшение буферной зоны вокруг Киево-Печерской Лавры, закрытые библиотеки, сельские клубы и другие культурные учреждения. Наталья Заболотная рассказывает о видео, которое было снято на заседании Директората художественного образования Минкульта, где, по ее словам, «вроде бы должны были обсуждать образовательные реформы, из уст культурных руководителей звучали дикарские призывы, не совместимые с цивилизованным вектором развития нашего государства в XXI веке: «Не надо нам играть Бахов и Бетховенов. Мы хотим, чтобы наш ребенок играл «Несет Галя воду».

Автор обращения вспоминает приказ Министерства культуры № 352 «Об утверждении типовых образовательных программ элементарного подуровня начального художественного образования». «Специалисты, которые проанализировали минкультовскую «реформу», отмечают: предложенный Министерством проект сильно напоминает план, который в начале десятилетия пыталась воплотить в своей образовательной системе... Россия», – отмечает госпожа Заболотная.

Она призывает немедленно созвать Совет национальной безопасности и обороны Украины для разработки мер по прекращения культурного геноцида, который против нас устроили госчиновники власти.

«Группа украинских и иностранных экспертов в 2018 году предлагала правительству план срочных действий в области гуманитарной безопасности. Этот план был результатом работы международного экономико-гуманитарного форума Russian ID, во время которого специалисты в сферах экономики, культуры, технологий, развития общин создали дорожную карту для спасения цивилизованного будущего Украины.

Среди ключевых пунктов этого плана – общегосударственный мораторий на ликвидацию и перепрофилизацию внешкольных культурно-образовательных, художественных и спортивных заведений. Эту норму нужно внести как в Конституцию Украины, так и во все законы, касающиеся децентрализации и самоуправления», – написала Наталья Заболотная.

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