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Новости » Общество 30 мая, 2019, 18:34
Известный адвокат ярко потролил новую команду Зеленского

Известный украинский адвокат Алексей Шевчук потролил «свежую» команду Владимира Зеленского.

Об этом говорится в его видеообращении на Обозревателе.

В ролике он «обыгрывает» приход к власти людей, которые не имеют опыта в государственном управлении или политике в целом.

«Я только что вышел от стоматолога. Моя улыбка теперь яркая, а дыхание свежее. Такое же свежее, как новая власть. Я хочу присоединиться и возглавить новые течения, либертарианство. Я почувствовал после стоматолога, что я либертарианец! И сейчас я могу точно сказать, что если Владимир Александрович – да, если Слава – да, если все – да, даже Ющенко – да, то я тоже – да. Да! Решил пойти кандидатом от команды Зе», – говорит Шевчук.

По его словам, он хочет подать в Верховную Раду три законопроекта, которые сам составил.

«Подаю три проекта закона. Первый проект – о нужных людях: если очень хочется, но нельзя, то все равно можно. Второй проект – о включении лося обратно в Красную книгу. Мы помним, что лось был исключен из списка животных, запрещенных для охоты. И третье – проект закона об отмене НДС. Я точно знаю, что теперь я – да», – иронизирует адвокат.

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2019-05-30 19:18 :07