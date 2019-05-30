Имущество экс-командующего Нацгвардией Аллерова решили арестовать

Соломенский районный суд Киева наложил арест на имущество бывшего командующего Нацгвардией Юрия Аллерова, подозреваемого в причастности к растрате 81 млн гривень при строительстве жилья военным, который вышел из СИЗО под залог 4,8 млн гривень.

Об этом сообщила пресс-секретарь суда Яна Квитченко, передают Украинские новости.

По ее словам, решение об аресте имущества Аллерова были вынесены 21 и 22 мая.

«Суд удовлетворил ходатайство прокуроров», – сказала она.

При этом, Квитченко не сообщила, какое имущество Аллерова арестовано, ссылаясь на то, что это закрытая информация.

Как сообщили изданию источники в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, суд арестовал автомобили Аллерова и его семьи, а также недвижимость – квартиры.

Добавим, ранее за бывшего руководителя Национальной гвардии Украины Юрия Аллерова внесли залог в 4,8 миллиона гривень. Впрочем Аллеров до сих пор под стражей.

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