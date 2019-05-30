Япония собирает информацию о нарушении Россией запрета на ядерные испытания

Правительство Японии ведет сбор информации в связи с утверждениями шефа военной разведки США о том, что Россия не в полной мере придерживается Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Об этом заявил в четверг на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Есихиде Суга, передает УНН.

«Мы знаем о такие сообщения, – сказал он в ответ на вопрос журналистов. – Правительство Японии ведет сбор соответствующей информации в сотрудничестве с заинтересованными странами, включая США».

Отметим, руководитель военной разведки США генерал Роберт Эшли во время выступления в среду на семинаре в Гудзонівському институте в Вашингтоне заявил, что Россия не придерживается моратория на ядерные испытания тем образом, который соответствует стандарту нулевой мощности.

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