Япония собирает информацию о нарушении Россией запрета на ядерные испытания

Правительство Японии ведет сбор информации в связи с утверждениями шефа военной разведки США о том, что Россия не в полной мере придерживается Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
Об этом заявил в четверг на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Есихиде Суга, передает УНН.
«Мы знаем о такие сообщения, – сказал он в ответ на вопрос журналистов. – Правительство Японии ведет сбор соответствующей информации в сотрудничестве с заинтересованными странами, включая США».
Отметим, руководитель военной разведки США генерал Роберт Эшли во время выступления в среду на семинаре в Гудзонівському институте в Вашингтоне заявил, что Россия не придерживается моратория на ядерные испытания тем образом, который соответствует стандарту нулевой мощности.