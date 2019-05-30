ВР провалила инициативу в поддержку фермерства: Ляшко обозвал всех «скотыняками»

В сессионном зале Верховной Рады не хватило голосов для принятия законодательной инициативы в поддержку фермерства. Это вызвало волну возмущения у нардепа-радикала Олега Ляшко. Он обозвал депутатов «скотыняками» и пообещал «порозвешивать их морды на столбах, чтобы люди плевали».

Трансляцию вечернего заседания ВР ведет телеканал ZIK.

Депутаты начали обсуждение проект Постановления о дальнейшей работе над законопроектом о внесении изменений в статьи 41 Конституции Украины относительно реализации прав украинских граждан на землю, сохранение собственности на сельскохозяйственные земли в руках граждан Украины и устойчивого развития села на основе фермерских хозяйств № 6236-П еще во время утреннего заседания.

В частности, народный депутат, Герой Украины Юрий Шухевич предостерег, что многим депутатам безразлично, к тому, что в будущем будет с украинской землей и украинцами. Он рассказал о ситуации в Латвии, где вся земля принадлежит иностранцам, а местные жители находятся в наёмных работниках, и перевел предостережение одного из своих товарищей к украинцам не идти аналогичным путем, что приведет к обезземеливанию. Юрий Шухевич призвал обеспечить украинских крестьян дешевыми кредитами, чтобы они могли вести хозяйство на своей земле, а не бросать землю на свободный рынок, чтобы ее захватили иностранцы.

Однако во время голосования проект закона поддержали лишь 160 парламентариев из 226 необходимых для принятия решения.

Председатель ВРУ Андрей Парубий объявил, что Рада не определилась относительно поддержки постановления.

После голосования лидер фракции Радикальной партии Ляшко с трибуны парламента эмоционально требовал от спикера обнародовать фамилии тех, кто не голосовал, в официальном издании «Голос Украины». Ляшко не сдерживался и применял непарламентскую лексику.

«Вы до чего село, паразиты, довели – и вы еще хотите продать землю? Я требую от председателя парламента обнародовать список тех, кто не голосовал за землю для фермеров в парламентской газете «Голос Украины». Я ваши морды повешу на каждом столбе в каждом селе, на сельских базарах, на вокзалах, возле остановок сельских, чтобы люди читали, когда ждут автобус, и плевали в ваши морды за то, что вы не голосуете! Пусть у вас руки-ноги поотсыхают за то, что вы сегодня забираете у украинцев будущее!» – кричал Ляшко с трибуны, завершив свое выступление обращением к коллегам – «скотыняки».

Как сообщалось, в декабре 2018 года народные депутаты продлили мораторий на продажу сельскохозяйственных земель на год, до 1 января 2020 года.

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