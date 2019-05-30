ВР проголосовала за законопроект «О полном общем среднем образовании» в первом чтении

Сегодня, 30 мая, в Верховной Раде за законопроект «О полном общем среднем образовании» в первом чтении проголосовали «За» 229 народных депутатов.

Напомним, министр образования и науки Лилия Гриневич подчеркнула, что чрезвычайно важно принять этот закон хотя бы в первом чтении, чтобы построение новой системы школьного образования не останавливалась на полпути.

«В 2017 году парламент принял Закон «Об образовании», который стал фундаментом образовательной реформы. Именно благодаря ему 1 сентября прошлого года первоклассники пришли учиться в Новую украинскую школу. Но для полноценного дома фундамента недостаточно, нам нужны стены, окна, крыша – те механизмы, которые дадут полноценно реализоваться идеям Закона «Об образовании» и концепции НУШ. И именно этой опорной стеной реформы должно стать презентован проект закона «О среднем образовании», – отметила Лилия Гриневич.

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