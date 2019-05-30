Верховный Суд считает обязательной вакцинацию детей, идущих в детсад

Жительница Славуты проиграла разбирательство в Верховном Суде с детским садиком, который отказал в посещении ее непривитому ребенку.

Об этом сообщает Левый Берег со ссылкой на судебный реестр.

Решение Верховного Суда от 17 апреля было обнародовано в судебном реестре в мае.

В сентябре 2016 года сына истицы приняли в детский сад без обязательной прививки против дифтерии, коклюша и столбняка, которую делают в 18 месяцев, из-за отсутствия вакцины. На протяжении октября 2016 года – июнь 2017 года ребенок не посещал учебное заведение, а когда мама решила вернуть его в садик, ей отказали в приеме.

Однако делать прививки женщина не стала, сославшись на недоверие к качеству вакцины, а вместо этого пошла в суд.

Славутский горрайонный суд обязал детский сад не препятствовать ребенку в получении дошкольного образования. Однако Апелляционный суд Хмельницкой области отменил это решение, сославшись на то, что право на получение дошкольного образования неразрывно связано с обязанностью проходить профилактические прививки, которые гарантируют безопасность как самого ребенка, так и окружающих его лиц. То есть ребенок истицы не был лишен права на образование, но реализация этого права требовала определенных действий.

Верховный Суд поддержал мнение апелляционной инстанции, указав, что в данном случае истец противопоставляет индивидуальное право отказаться от прививки общему интересу общества и других родителей и их детей.

«Требование обязательной вакцинации населения против особо опасных болезней, исходя из необходимости охраны общественного здоровья, а также здоровья заинтересованных лиц, является оправданным. В данном случае превалирует принцип важности общественных интересов над личными», – говорится в решении суда.

«Из-за обстоятельств этого дела право малолетнего сына истца на образование в дошкольном учебном заведении было временно ограничено в связи с тем, что сама истица, не доверяя качеству вакцины (должным образом не мотивировав свое недоверие или невозможность применить вакцину, которой она доверяет), не сдержала календарь обязательных прививок и отказалась от очередной прививки», – решил Верховный Суд.

Постановление суда кассационной инстанции вступает в силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

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