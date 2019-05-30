Венгерские СМИ опубликовали видео аварии катера в Будапеште, где погибли семь человек

Венгерские СМИ опубликовали видео с камер наблюдения, на которых видно момент аварии прогулочного лодки в Будапеште, в результате которой погибли по меньшей мере семь человек.
Об этом сообщает Европейская правда.
На кадрах можно увидеть, что движение на Дунае в момент аварии было очень плотным. Также сообщается, что в среду вечером был сильный дождь.
Прогулочный катер «Русалка», на борту которого находились 33 корейских туриста, шел прямо в направлении парламента.
Позади него двигался большой экскурсионный 130-метровый лайнер, скорость которого была гораздо большей.
Когда оба корабля находились возле моста Маргит, лайнер повернул направо и, скорее всего, врезался в «Русалку», которая от удара быстро затонула.
В результате аварии погибли 7 человек, 7 удалось спасти, еще 21 числятся пропавшими без вести, продолжается спасательная операция.