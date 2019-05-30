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Новости » Мир 30 мая, 2019, 14:27
Венгерские СМИ опубликовали видео аварии катера в Будапеште, где погибли семь человек

Венгерские СМИ опубликовали видео с камер наблюдения, на которых видно момент аварии прогулочного лодки в Будапеште, в результате которой погибли по меньшей мере семь человек.

Об этом сообщает Европейская правда.

На кадрах можно увидеть, что движение на Дунае в момент аварии было очень плотным. Также сообщается, что в среду вечером был сильный дождь.

Прогулочный катер «Русалка», на борту которого находились 33 корейских туриста, шел прямо в направлении парламента.

Позади него двигался большой экскурсионный 130-метровый лайнер, скорость которого была гораздо большей.

Когда оба корабля находились возле моста Маргит, лайнер повернул направо и, скорее всего, врезался в «Русалку», которая от удара быстро затонула.

 

В результате аварии погибли 7 человек, 7 удалось спасти, еще 21 числятся пропавшими без вести, продолжается спасательная операция.
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аварияВенгрияБудапештновости мира
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2019-05-30 15:56 :25