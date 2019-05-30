В Украину запретили ввоз еще пяти книг из России

Государственный комитет телевидения и радиовещания на основании выводов экспертного совета отказал ООО «Якабу Трейд» в ввозе с территории Российской Федерации еще пяти книг.

Об этом сообщает пресс-служба Госкомтелерадио.

Так, признаки пропаганды государства-агрессора найдено в книгах московских издательств «Альпина Паблишер», ООО «Издательство «Добрая книга», ООО «Клевер-Медиа-Групп» и ООО «Манн, Иванов и Фербер».

В частности, не будет распространяться в Украине детская книга Евгении Поповой и Лилу Рами «Найди и покажи. Кем я стану?» (издатель – ООО Клевер-Медиа-Групп»),в которой отдельные главы посвящены пропаганде российских силовых структур и военных профессий.

Также предприниматели не получили разрешение на ввоз с территории государства-агрессора книги М. Дорофеева «Джедайские техники», в которой автор использует для примеров креативного и быстрого мышления символы коммунистической эпохи. Подобные примеры «жизни-подвига» присутствуют и в книге Марины Мелии «Бизнес – это психология».

Не предоставлено также разрешение на ввоз русских переводов книг Френсиса Реймонда «История бизнеса. День за днем» и Джолайн Годфри «Как научить ребенка обращаться с деньгами», поскольку издатель – ООО «Издательство «Добрая книга» – использовал в оформлении изданий символику государства-агрессора.

Напомним, что, начиная с 20 мая 2017 года, даты вступления в силу постановления Кабинета Министров №262 «Некоторые вопросы выдачи (отказа в выдаче, аннулирования) разрешения на ввоз издательской продукции, что имеет происхождения или изготовленная и/или ввозится с территории государства-агрессора, временно оккупированной территории Украины», по состоянию на 30 мая 2019 года Госкомтелерадио предоставил 3377 отказов в выдаче разрешений.

В частности, на основании отрицательных заключений экспертного совета Госкомтелерадио в связи с несоответствием Критериям оценки издательской продукции, которая разрешена к распространению на территории Украины, предоставлено 211 отказов в выдаче разрешений на ввоз 1 031 000 экземпляров изданий антиукраинского содержания, а также принято решение об аннулировании 1 выданного ранее разрешения.

Еще 3166 отказов предоставлено вследствие представления субъектами хозяйствования в полном объеме пакетов документов, необходимых для получения разрешения, или выявления в представленных документах недостоверных сведений.

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