В Роскосмосе выявили нарушения на сумму около 50 млрд рублей

В «Роскосмосе» при проверке в 2018 году Счетная палата РФ выявила нарушения на сумму около 50 млрд рублей ($770 млн).

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В 2018 году в Роскосмосе выявлены нарушения примерно на 50 млрд руб», – сообщили в пресс-службе Счетной палаты РФ.

Там уточнили, что речь идет только о проверках, которые не являются секретными.

«В прошлом году нарушения в космической отрасли мы проявляли, но они другого масштаба, чем в 2017 году», – отметили представители Счетной палаты.

Сумма нарушений, выявленных Счетной палатой в «Роскосмосе» в 2017 году, составляла около 760 млрд рублей ($11,7 млрд).

Председатель Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин назвал госкорпорацию «рекордсменом по объему украденных средств». После этого глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин разослал руководству предприятий, входящих в корпорацию, письмо с напоминанием о персональной ответственности за финансово-экономические нарушения и привел в пример уголовные дела в отношении экс-руководителей структур «Роскосмоса».

Как известно, в конце января текущего года Роскосмос попросил выделить дополнительные средства на строительство космодрома «Восточный», где выполнено лишь четверть запланированного объема.

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