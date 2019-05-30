В Одесском аэропорту прокуратура выявила «прослушку»

Сотрудники областной прокуратуры вместе со следователями оперативных подразделений Управления Службы безопасности в области раскрыли противоправный канал утечки частной и служебной информации в Одесском аэропорту.

Об этом сообщает прокуратура одесской области в Facebook.

«Как выяснили правоохранительные ведомства, сотрудники фирмы, которые должны обеспечивать программирование и обслуживание техники, на самом деле могли «записывать» всю внутреннюю служебную жизнь стратегического объекта инфраструктуры», – говорится в сообщении.

Как отмечают в прокуратуре, »прослушка» работала в то время, когда среди основных задач, которые были поставлены перед предприятием, должна была стать защита информационных систем и эксплуатация камер видеонаблюдения.

«По данным следствия фирма организовала длительное наблюдение и запись с более чем более 50 устройств информации относительно служебных, хозяйственных вопросов деятельности объекта, строительства новой взлетной полосы», – рассказывают в ведомстве.

Среди них – возможность несанкционированного доступа к камерам наблюдения в рабочих кабинетах пограничников, таможенной зоне, функционирования кассы, бухгалтерии, помещений для личного досмотра, кабинетов сотрудников международного аэропорта.

Кроме того, отмечается, что представители предприятия имели противоправный доступ к камерам зала официальных делегаций, где находились официальные представители Украины и иностранных государств.

Правоохранительные органы проверяют данные по утечке и торговли частными данными из Одесского аэропорта.

Проводятся обыски в административных и служебных помещениях аэропорта, кабинетах предприятия, помещениях сотрудников этой фирмы.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации является тяжелым преступлением, за совершение которого Закон предусматривает до 7 лет заключения (ч. 2 ст. 359 УК).

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