В МОН сообщили, когда заработает новое украинское правописание

Финальный текст новой редакции Украинского правописания опубликуют на официальных сайтах Минобразования и Национальной академии наук третьего июня.

Об этом сообщает пресс-служба МОН.

С этого момента рекомендуется применять нормы и правила новой редакции правописания во всех сферах общественной жизни, сообщает в четверг пресс-служба МОН.

В Минобразования добавили, что сейчас разрабатывается план имплементации новой редакции «Украинского правописания».

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Этим документом, в частности, будут предусмотрены сроки и этапы внедрения изменений в образовательный процесс.

Как отмечается, 2 мая 2019 года Кабинет Министров Украины принял постановление №437 «Вопросы украинского правописания», которым одобрена новая редакция «Украинского правописания».

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