В Киеве затопило целую улицу: видео

В четверг, 30 мая в Киеве из-за прорыва трубы на улице Железнодорожное шоссе полностью затопило проезжую часть.

Об этом передает «Киев Оперативный» в Facebook.

«Заплыв на Железнодорожном шоссе, 13, объявляется открытым», – написали в паблике.

В свою очередь в КП «Киевтеплоэнерго» сообщили, что прорыв трубы произошел во время испытаний источника тепла ТЭЦ-5. Ремонтники, прибывшие на место происшествия, за два часа локализовали утечку.

Пострадавших в результате аварии пока не обнаружено.

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