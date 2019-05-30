В Киеве увековечили миниатюрную балетную туфельку

В центре Киева появилась новая бронзовая мини-скульптура – «Золотая туфелька Сержа Лифаря», которая стала уже 16-й в рамках проекта «Ищи».

Об этом сообщается на странице проекта «Ищи» в Facebook.

Скульптура расположена на фасаде гостиницы «Premier Palace Hotel», и находится по адресу ул. Т. Шевченко, ул. Пушкинская 5-7/29.

«Золотая балетная туфелька – международная награда в области хореографии, вручена киевлянину Сержу Лифарю в 1955-м году по случаю 25-летней творческой деятельности в Национальной опере Франции», – сообщают организаторы.

Фото: facebook.com/shukay.kyiv

Как отмечается, с 1955 года туфелька хранилась в доме Сержа Лифаря, но после его смерти его жена подарила ее Музею исторических драгоценностей, а впоследствии туфелька была передана в Национальный музей истории Украины.

Серж Лифарь родился в Киеве 2-го апреля 1905 года. Друзья, он начал заниматься балетом только в шестнадцать лет.

Лифарь умер в Лозанне 15 декабря 1986 года и был похоронен на кладбище Сент Женевьев де Буа, расположенный в Париже.

На постаменте надпись: «Serge Lifar de Kiev» – «Серж Лифарь из Киева», это было его последнее пожелание.

Скульптор мини-скульптуры Юрий Белявский.

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