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Новости » Политика 30 мая, 2019, 22:30
В АП не исключают вероятность телефонного разговора Зеленского с Путиным

В Администрации Президента Украины допускают возможность проведения двустороннего телефонного разговора главы государства Владимира Зеленского с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Об этом заместитель главы Администрации президента Вадим Пристайко сообщил журналистам, отвечая на вопрос, обсуждается ли возможность проведения двустороннего телефонного разговора Зеленского с Путиным, передает УНИАН.

«У нас есть много планов относительно всех телефонных разговоров, включая возможно с Путиным, особенно когда это касается, например, важных для нас вопросов», – сказал Пристайко. Также Пристайко напомнил, что предыдущий президент не говорил с президентом Путиным, как вы помните».

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