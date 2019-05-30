Украинский драматург говорит, что HBO без разрешения использовал его героиню в «Чернобыле»

Украинский драматург Павел Арьев подтвердил, что американский телеканал НВО в сериале «Чернобыль» использовала его героиню бабу Присю, которую он создал для пьесы «Сталкер».

Об этом написала журналистка Елена Ребрик на своей странице в Facebook.

«Фрустрация и непонимание. Павел подтвердил, что НВО использовало его бабу Присю для монолога в сериале «Чернобыль». У него давление и абсолютная фрустрация сейчас. А у меня непонимание», – говорится в сообщении.

Автор поста отмечает, что здесь дело не в деньгах, а в принципе. Она добавила: «Павел имел бы за честь предоставить своего персонажа, ее персоналити и сцену, которая является не просто отрывками, а сублимацией и имеет свою драматургию (то, что просто совпадать не может). Но к нему никто не обратился, никто не сказал ему, что использует ее в съемках в сериале, который принесет своим создателям славу и деньги, а украинскому драматургу хватило бы и упоминания о нем, потому что он писал об этом далеко не вчера».

Елена Ребрик отмечает, что это яркое проявление того, насколько не уважают культурный продукт, созданный украинцами.

«Одно скажу точно, когда вы создаете настолько эпохальный продукт, который должен развенчать советскую ложь и открывать людям глаза, точно не стоит создавать новую и оскорблять людей, которых вы своим фильмом должны были утешить и которым должны были дать надежду на то, что правда всегда побеждает», – резюмировала журналистка.

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