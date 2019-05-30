Ученые предложили неожиданную теорию о расселении людей в Азии

Китайские ученые предложили новую теорию переселения людей из Африки на восток Азии в период позднего плейстоцена.

Новая модель определяет потенциальные неожиданные пути распространения человеческой культуры, говорится в статье EurekAlert!, которую цитирует НВ.

Покинув Африку, Homo sapiens рассеялись по всему азиатскому континенту в конце плейстоцена, но точно неизвестно, какими именно путями продвигался наш вид. Большинство моделей предполагают, что цепи пустыни Гоби и гор Алтая в Северной и Центральной Азии образовывали непроходимые барьеры на пути на восток, поэтому археологические исследования, как правило, игнорировали эти регионы в пользу, пожалуй, наиболее вероятных путей дальше на север и юг.

В новом исследовании антрополог Фен Ли из Института палеонтологии и палеоантропологии позвоночных и его коллеги использовали программное обеспечение географических информационных систем наряду с археологическими данными и данными палеоклимата для реконструкции условий Северной и Центральной Азии в позднем плейстоцене и для определения возможных маршрутов путешествий.

Их данные свидетельствуют о том, что пустынные и горные районы, вероятно, были непроходимыми в холодные и сухие ледниковые периоды, но в теплый и более влажный межледовиковое время было возможно, чтобы люди проходили через эти регионы по крайней мере по трем маршрутам древних озерных и речных систем.

Авторы предупреждают, что эти данные не демонстрируют определенные пути рассеивания древних людей и что для проверки этих результатов должны быть построены более подробные модели. Однако, эти модели определяют конкретные маршруты, которые могут быть хорошими кандидатами для будущих археологических исследований.

Понимание сроков и темпа распространения Homo Sapiens по всей Азии будет иметь решающее значение для определения того, как культура и технологии распространяются и развиваются, а также как наш вид взаимодействовал с нашими вымершими родственниками: неандертальцами и денисовцами.

«Наше моделирование доступных географических и временных климатических данных предполагает, что археологи и антропологи должны искать раннее присутствие человека, миграции и взаимодействия с другими гоминидами в новых частях Азии, которые игнорировались как статические пустоты. Учитывая то, что мы все больше и больше узнаем о гибкости нашего вида, было бы неудивительно, если бы мы нашли ранних Homo Sapiens в центре современных пустынь или гористых ледниковых щитов по всей Азии», – отмечают авторы исследования.

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