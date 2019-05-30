Убытки и необходимость дотаций, – нардеп Бондарь о последствиях отказа «Центрэнерго» покупать Львовский уголь

Минэнерго обязано повлиять на ситуацию с проблемами львовских шахт, связанными с отсутствием реализации угля, а не замалчивать проблему.

Такое заявление сделал народный депутат Михаил Бондарь, сообщают «Украинские новости«.

«Если раньше шахты ГП «Львовуголь» получали средства за сбыт продукции, то сейчас из-за отсутствия реализации у госпредприятия вообще нет средств. Они сейчас пишут письма Министерству энергетики, что в связи с отсутствием реализации они полностью убыточны и им необходима поддержка из госбюджета. Вот чем грозит, что нет реализации угля», – подчеркнул народный депутат.

Михаил Бондарь, говоря о причинах кризиса, вызванного отсутствием отгрузки угля львовских шахт, сообщил: «Раньше был логический механизм. «Центрэнерго» забирало павлоградский уголь, а ДТЭК – уголь Львовско-Волынского бассейна. И шла экономия на вагонах, на логистике, все было логично. Но потом случилось так, что «Центрэнерго» начало закупать уголь из частной шахты «Краснолиманская», неучтенный уголь из так называемых «забоев Януковича», и, в том числе, бизнесмен Виталий Кропачов взял эти поставки под свою опеку. Хотя открыто уголовное дело, к сожалению, «Центрэнерго» не хочет брать львовский уголь».

Нардеп подчеркнул, что Минэнерго обязано повлиять на ситуацию с проблемами львовских шахт, связанными с отсутствием реализации угля.

«Министерство обязано повлиять на ситуацию. Хотя Центрэнерго не находится в прямом подчинении Минэнергоугля, но компания в подчинении Фонда госимущества и в подчинении Кабмина. Так или иначе, Министерство энергетики должно поднимать вопрос на заседаниях Кабмина. Но идет какое-то замалчивание проблемы», – заявил Михаил Бондарь.

Напомним, в середине мая около двух сотен шахтеров угольных предприятий Западной Украины собрались у здания Министерства энергетики и угольной промышленности с требованием выплатить долги по зарплате и покупать их уголь. По информации от нардепа Михаила Бондаря, раньше весь уголь ЛВБ предприятия покупало Госугольподдержка, но после появления структур Кропачова ситуация резко изменилась.

Как сообщали ранее, Президент Владимир Зеленский назначил на пятницу заседание СНБО из-за проблем в угольной отрасли.

Добавим, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявлял, что запуск рынка электроэнергии – единственное условие выживания государственных шахт.

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