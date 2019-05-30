Тягнибок подсказал Зеленскому следующий шаг после возвращения гражданства Саакашвили

После возвращения украинского гражданства Михеилу Саакашвили Олег Тягнибок ожидает от Президента Владимира Зеленского продолжение его действий – предоставления гражданства добровольцам-иностранцам, которые воюют за Украину.

Об этом лидер ВО «Свобода» заявил в эфире программы Vox populi на телеканале ZIK.

Политик, отвечая на вопрос зрителей о возврате в Украину третьего президента Грузии и экс-председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили, отметил, что восстановление Саакашвили украинского гражданства Президентом Владимиром Зеленским является определенным ударом по непрофессиональности бывшей команды тех, кто был у власти.

Гражданство Саакашвили Порошенко надал незаконно, считает Олег Тягнибок. Он также напомнил, что когда грузинский политик перешел в жесткую оппозицию к предыдущему Президенту Украины, его лишили украинского гражданства, и это тоже было сделано в незаконный способ.

«Нынешний Президент Зеленский должен понимать, что в ближайшее время, за несколько месяцев, он может получить от Саакашвили, если что-то пойдет не так в их взаимоотношениях – такую же серьезную порцию критики. Но я за то, чтобы наказать тех, кто грубо нарушает украинское законодательство», – отметил Олег Тягнибок.

Он отметил, что сейчас в обществе сформировано такое мнение, что паспорт гражданина Украины – это возможность «безвиза», однако отношение к документу не должно ограничиваться только возможностью выехать в ряд стран на учебу, работу или отдых.

«У нас нет культа гражданства сегодня в Украине, и поэтому есть определенная тенденция, что президенты раздают гражданство, лишают гражданства... После такого шага Зеленского ожидаю продолжение его правильных шагов, например, относительно предоставления гражданства очень многим украинским добровольцам – не гражданам Украины, которые приехали защищать Украину в московско-украинской войне», – отметил гость студии.

Напомним, 28 мая Президент Владимир Зеленский внес изменения в Указ своего предшественника Петра Порошенко и вернул украинское гражданство третьему президенту Грузии и экс-руководителю Одесской области Михеилу Саакашвили.

Михеил Саакашвили поблагодарил президента Зеленскому за возвращение ему гражданства Украины.

29 мая Михеил Саакашвили заявил, что получил удостоверение личности на возвращение в Украину. В тот же день он самолетом прибыл в Киев.

Политик заверил, что вернулся в Украину не ради мести и поблагодарил президента Зеленскому за возвращение ему украинского гражданства.

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