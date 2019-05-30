ЦИК блокирует будущие выборы, поэтому должен уйти в отставку, — Сергей Соболев

Вероятно, ЦИК блокирует проведение досрочных парламентских выборов. Поэтому, возможно, стоило бы изменить кадровый состав комиссии.

Об этом в кулуарах парламента, которые транслировал телеканал ZIKзаявил народный депутат Сергей Соболев.

«ЦИК не в состоянии организовать работу по проведению досрочных выборов, хотя согласно законодательству должна это сделать. От них звучат заявления о том, что им чего-то не хватает. Впрочем, если это действительно так, то свои законопроекты они имели бы передать еще полгода назад, два месяца назад, а не ставить страну перед фактом. ЦИК просто хочет заблокировать эти выборы», — отметил народный депутат.

Сергей Соболев подчеркивает: объявив о досрочных парламентских выборах, президент Украины Владимир Зеленский действовал согласно Конституции.

«К сожалению, ЦИК блокирует проведение неотложных выборов. Поэтому проще всего было бы отправить в отставку весь состав комиссии и сформировать новую. Ведь сейчас они не могут справиться с задачами, которые предусмотрены Конституцией», — говорит народный депутат.

Кроме того, Сергей Соболев считает, что вопрос нового премьер-министра следует рассматривать только при участии Президента Украины.

«Вопрос нового премьер министра касается новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского. Выполнять обязанности, согласно Конституции, может любое лицо. Поэтому я настаивал на том, что нелогично рассматривать этот вопрос без присутствия главы государства» — отметил народный депутат.

Сергей Соболев убежден, что все ключевые вопросы, в частности, те, что касаются важных должностей, должны рассматриваться после парламентских выборов.

«Дело в том, что сейчас у нас переходный период» — комментирует народный депутат.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман на парламентские выборы намерен идти самостоятельно со своей политической силой «Украинская стратегия», не объединяясь ни с кем.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.