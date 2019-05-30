Трамп обсудит с Путиным вопрос освобождения украинских моряков

В июне состоится встреча американского президента Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина, на которой глава США хочет обсудить вопрос пленных украинских моряков.

Об этом передают Факты.

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер пояснил, что встреча глав государств планировали провести в декабре 2018 года, однако ее отменили после агрессии России в Керченском проливе.

США выступают за освобождение пленных моряков. «Действия России не соответствуют международному праву, у них нет оснований в дальнейшем удерживать моряков», – сказал Волкер.

Он добавил, что данный вопрос остается на повестке дня в отношениях США и РФ.

К слову, отказ России от освобождения украинских моряков может повлечь за собой введение новых санкций.

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