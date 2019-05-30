Супрун: Из-за курения ежегодно умирают 7 миллионов человек, 900 тысяч из которых даже не курят

Ежегодно на планете из-за курения умирают 7 миллионов человек. 900 тысяч из них даже не курят, но умирают от употребления вторичного дыма.

Об этом сообщает исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

«В Украине в последние годы люди начинают меньше курить, как взрослые, так и подростки. Но все еще миллионы людей сознательно разрушают свое здоровье. Сегодня курит около 7 миллионов украинцев. От связанных с курением болезней ежегодно умирает 85 тысяч», – пишет она.

Людям, которые курят Супрун советует начать борьбу с этой пагубной зависимостью. Если же вы не курите, Супрун предлагает помочь курильщикам избавиться от вредной привычки.

«Даже распространение информации о вреде курения может кому-то помочь – прежде всего задуматься о том, что уже пора заканчивать с сигаретами и выбирать более здоровые альтернативы», – отмечает медик.

Супрун привела несколько убедительных фактов вреда курения:

Сигаретный дым содержит более 4 тысяч компонентов, в том числе угарный газ, никотин и его производные, смолу, котинин, полоний, кадмий, полициклические ароматические углеводы и другие соединения, многие из которых являются канцерогенами.

Хроническое обструктивное заболевание легких занимает третье место в структуре смертности во всем мире. Чаще всего эта болезнь поражает курильщиков.

В 17-25% случаев сердечно-сосудистые болезни развиваются именно из-за курения. Курение повышает вероятность коронарной болезни сердца или инсульта в 2-4 раза.

Курение значительно повышает риск возникновения рака толстой кишки и распространенных новообразований. Доказано, что у курильщиков почти в два раза чаще возникают полипы толстой кишки.

Курение повышает вероятность развития рака легких в 25 раз. Чем старше человек и чем больше он курит, тем больше шансы появления рака легких.

«Это совсем не исчерпывающий список всех последствий курения для здоровья. Но этого уже должно быть достаточно, чтобы уже в ближайшее время запланировать день с пометкой «бросить курить», – отмечает чиновница.

По ее словам, Министерство здравоохранения Украины может формировать политику, создавать благоприятные условия, чтобы люди бросали курить, писать и рассказывать, что это вредно и убивает. Но без личного желания бросить курение, – ни один закон, «страшилки» или статистика не будут действовать.

«Каждый из нас ответственен за свое здоровье и за то, чем и как он дышит. Важно не бояться попробовать бросить курение, найти здоровую альтернативу этой зависимости и беречь себя. Есть столько действительно хороших, полезных и увлекательных привычек – не ограничивайте себя тем, что вредит вашему здоровью и людям вокруг», – резюмировала Ульяна Супрун.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.