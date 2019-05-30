Суд не может уволить Рожкову, - НБУ

Основание увольнения заместителя Председателя Национального банка «по решению суда» действующим законодательством не предусмотрено.

Об этом говорится в сообщении на сайте НБУ, передает Экономическая правда.

«Сегодня Национальному банку стало известно с веб-сайта Окружного административного суда города Киева о поступлении иска от народного депутата Юрия Савчука с целью запретить Екатерине Рожковой исполнять полномочия Первого заместителя Председателя НБУ. Согласно сообщению пресс-службы суда, истец просит суд признать противоправными действия Екатерины Рожковой относительно незаконного содействия третьим лицам в сфере валютного регулирования и надзора и обязать ее воздержаться от таких действий. Вместе с иском депутат подал заявление о его обеспечении, в котором просит суд до разрешения спора по существу запретить Екатерине Рожковой участвовать в работе и заседаниях Правления НБУ», – говорится в сообщении.

В Нацбанке еще не получили соответствующего искового заявления.

Законные основания для ограничения выполнения Екатериной Рожковой полномочий Первого заместителя Председателя НБУ отсутствуют, подчеркивается в сообщении.

«В случае удовлетворения Окружным административным судом города Киева решения об обеспечении искового заявления Национальный банк будет иметь основания считать, что осуществляется прямое блокирование работы Национального банка, а также посягательство на его независимость, и созданы угрозы для обеспечения стабильности национальной денежной единицы», – заявили в НБУ.

Заместитель Председателя Национального банка освобождается от должности в случаях, предусмотренных статьей 20 Закона Украины «О Национальном банке Украины». Основание увольнения заместителя Председателя Национального банка «по решению суда» действующим законодательством не предусмотрено, подчеркнули в НБУ.

В прошлом году депутаты Верховной Рады Игорь Луценко и Александр Дубинин также пытались в судебном порядке ограничить Екатерину Рожкову в исполнении должностных полномочий. 15 мая 2018 года Апелляционный суд города Киева удовлетворил апелляционную жалобу НБУ и подтвердил правомерность выполнения Екатериной Рожковой своих должностных обязанностей. Относительно иска Александра Дубинина, Тернопольский горрайонный суд Тернопольской области вообще решил отказать в открытии производства по делу.

Кроме того, похожая попытка незаконного установления запрета для Национального банка Украины и его консультантов совершать определенные действия в порядке обеспечения иска уже имела следствием принятия 2 апреля 2019 года Высшим советом правосудия решение об увольнении Кизюн Людмилы Ивановны с должности судьи Соломенского районного суда города Киева на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины по жалобе Национального банка Украины.

«Национальный банк обеспокоен ситуацией, что украинские суды все чаще становятся инструментом давления и влияния политиканов на работу центрального банка. Эти обстоятельства в очередной раз наглядно подтверждают необходимость завершения начатой судебной реформы для предотвращения коррупционного использование судебной системы как инструмента для политического давления на органы государственной власти», – заявил начальник управления претензионно-исковой работы Юридического департамента Национального банка Виктор Григорчук.

Согласно п. 4 части третьей статьи 151 Кодекса административного судопроизводства Украины не допускается обеспечение иска по причине приостановления решений Национального банка, актов Национального банка, а также установление для Национального банка запрета или обязанности совершать определенные действия.

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