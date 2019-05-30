СЦКК зафиксировали на Донбассе «Грады» и «Гвоздики», размещенные по линиям отвода

Российские оккупационные войска наращивают огневые и оборонительные позиции недалеко от Углегорска и Дебальцево.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС со ссылкой на украинскую сторону СЦКК.

«Оккупационные войска Российской Федерации наращивают огневые и оборонительные позиции недалеко от Углегорска и Дебальцево. По данным отчетов СММ ОБСЕ, на неподконтрольных правительству Украины территориях существует вооружение, размещенное с нарушением линий отвода. Так, 27 мая Миссия зафиксировала 22 реактивные системы залпового огня (РСЗО БМ-21 «Град», 122 мм) возле населенного пункта Хрустальный на юго-запад от Луганска и 4 РСЗО (БМ-21) вблизи населенного пункта Новоамвросиевское на восток от Донецка», – говорится в сообщении.

Также на неподконтрольной правительству Украины территории обнаружено вооружение, размещенное по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения вооружения. В частности, 25 мая БПЛА Миссии обнаружил две самоходные гаубицы (2С1 «Гвоздика», 122 мм) рядом с населенным пунктом Широкое на юго-восток от Луганска.

Одновременно представителями Миссии ОБСЕ зафиксированы места размещения отведенного тяжелого вооружения на подконтрольных правительству Украины районах Донецкой области, а именно 27 мая наблюдатели отметили, что восемь буксированих гаубиц до сих пор не хватает.

Также есть признаки военного присутствия в зоне безопасности в подконтрольных правительству Украины районах. В частности, 22 мая БПЛА СММ малого радиуса действия впервые обнаружил две траншеи общей длиной 50 метров неподалеку от населенного пункта Углегорск, что на северо-восток от Донецка, где оккупационные войска Российской Федерации наращивают огневые и оборонительные позиции. Кроме того, 25 мая БПЛА СММ зафиксировал одну боевую машину пехоты (вероятно БМП-1) возле населенного пункта Сосновское на северо-восток от Мариуполя.

Как отмечается, 26 мая БПЛА СММ зафиксировал 13 бронетранспортеров в Ленинском районе Донецка и две боевых бронированных машины вблизи населенного пункта Бойковская на юго-восток от Донецка. Кроме этого, БПЛА СММ впервые зафиксировал пять траншей длиной по 25 метров в поле ориентировочно в 2 км на северо-запад от населенного пункта Дебальцево, вырытых вблизи уже существующих траншей.

Украинская сторона СЦКК отмечает, что действия оккупационной администрации и вооруженных формирований РФ свидетельствуют об их заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта.

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