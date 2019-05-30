Стало известно, во что превратится «Межигорье», и сколько на этом можно заработать

Компания, которая выиграла конкурс на управление резиденцией «Межигорье», говорит, что будет хранить ее территорию в надлежащем виде, развивать природу, туризм, научные исследования и способствовать социально-экономическому развитию территории.

Об этом говорится в документах фирмы «Скомпани», обнародованных Нацагентством по менеджменту и розыску активов.

Будущий победитель решил разделить резиденцию на зоны, в частности, историко-культурную, массово-зрелищную, пляжную, зону отдыха и прогулок, оздоровительно-спортивную, ресторанную, детскую и другие.

Все исторические памятники обещают оставить в публичном доступе для посещения туристами.

На территории резиденции хотят проводить концерты, фестивали, выставки, лектории и прочее.

Над открытием ресторана в здании-корабле «Галеон» должны работать рестораторы Евгений Клопотенко и Анна Герман. Там хотят сохранить нынешний дизайн, но сделать его украинским – с акцентом на меню из локальных продуктов и трендовыми технологиями».

В то же время, в ответ на запрос "Украинской правды" в пресс-службе Клопотенко отрицают договоренности с «Скомпани» и назвали их заявления фейком.

Ресторатор Анна Герман в комментарии изданию подтвердила сотрудничество с «Скомпани» и сказала, что лично вела предварительные переговоры с Клопотенко.

Также, по плану, на территории будет работать фуд-корт зона, где будет размещено до 15 пунктов торговли.

«Скомпани» говорит также о «социальной миссии» и необходимости сделать «Межигорье» доступным для людей с инвалидностью, одиноких и немощных стариков.

В резиденции президента-беглеца Виктора Януковича хотят сделать инклюзивный лагерь для детей с инвалидностью.

Также победители конкурса называют своим партнером известный благотворительный фонд «Жизнелюб» и хотят вместе проводить мероприятия для пенсионеров и малообеспеченных людей.

УП обратилась к «Жизнелюбу» за подтверждением этой информации.

В своей программе «Скомпани» вспоминает благотворительную барахолку «Кураж Базар», которая регулярно проходит в Киеве.

Вместе с тем, арт-директор «Кураж Базара» Наталья Арзамасцева заверила «Украинскую правду», что организаторы барахолки не имеют никаких договоренностей относительно «Межигорья».

В оздоровительно-спортивной зоне обещают создать «открытые пространства под игровые и учебные площадки, спортивные площадки», в детской – «современные детские площадки на открытых полянах».

В лаборатории, которая есть на территории президентской резиденции, хотят исследовать продукты питания для граждан Украины и туристов.

Для получения дохода фирма-победитель собирается привлекать туристов (от 200 тысяч до 9 миллионов гривен дохода в год), сдавать в аренду объекты и отдельные локации (от 50 до 600 тысяч), предоставлять гостиничные услуги (от 40 до 150 тысяч).

Также новый управляющий рассчитывает на заработок от реализации товаров, выполнения платных работ и услуг, рекреационных услуг и проведение специальных услуг.

20% прибыли «Скомпани» хочет забирать себе. Другая доля, согласно законодательству, должна направляться в государственный бюджет.

Своими партнерами по социальной программе фирма называет комплексную детско-юношескую школу «Восход», спортивный клуб «MEGA GYM» и фитнес-клуб «Колизей», благотворительный проект «Жизнелюб», концертное агентство «PMK event agency» и компанию Смарт Ивент Украина.

Напомним, накануне арестованной резиденции президента-беглеца Виктора Януковича «Межигорье» выбрали управляющего.

Им стало ООО «Скомпани», директор которой до конца 2017 года числился помощником на платной основе нардепа Евгения Мураева, экс-члена партии «Оппозиционный блок».

Конкурентами фирмы были общественная организация «Национальный парк «Межигорье» – активисты, которые управляют резиденцией с момента бегства Януковича, и частный предприниматель «Гаянский Геннадий Григорьевич», который в Facebook называет себя журналистом. По закону, управление не могли доверить активистам, потому что они не являются субъектом хозяйствования.

За неимением претендентов конкурс неоднократно продлевали и изменяли его условия, чтобы мотивировать бизнес брать участие в отборе.

«Межигорье» ранее было резиденцией президента-беглеца Виктора Януковича, но после его бегства из страны в феврале 2014 года территорию взяли под контроль активисты самообороны.

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