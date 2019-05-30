Снегирев: Признания каких-либо документов «ЛНР» и «ДНР» – мина замедленного действия под Украину

Любая легитимизация документов выданных оккупационными администрациями – это легитимизация самых «ЛНР» и «ДНР». Причем – по кремлевскому сценарию, с возвращением их в Украину на российских условиях. Если мы говорим, что признаем их документы, то мы признаем и то, что мы имеем внутренний конфликт между центральной властью и частью Донбасса, между официальным Киевом и «ЛДНР».

Об этом в Facebook заявил сопредседатель ГИ «Права справа» Дмитрий Снегирев.

Он подчеркнул, что решение Кремля об упрощенном порядке получения российского гражданства жителями ОРДЛО обострили вопрос о признании или непризнании официальным Киевом документов, выданных на оккупированных территориях.

«По моему мнению, любая легитимизация документов выданных оккупационными администрациями – это легитимизация самых «ЛНР» и «ДНР». Причем – по кремлевскому сценарию, с возвращением их в Украину на российских условиях. Если мы говорим, что признаем их документы, то мы признаем и то, что мы имеем внутренний конфликт между центральной властью и частью Донбасса, между официальным Киевом и «ЛДНР». Все это переводит внешнюю агрессию во внутреннее противостояние», – отметил Дмитрий Снегирев.

Сопредседатель ГИ «Права справа» акцентировал, что согласно Закона Украины «Об особенностях государственной политики и обеспечение государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях», деятельность администраций на оккупированных территориях является незаконным.

«Поэтому я категорически против признания любых документов с той стороны. Россия своими действиями по упрощению получения российского гражданства жителями «Л-ДНР» фактически признала свой протекторат над этой территорией. И, согласно Женевской конвенции, все соцобеспечение ложится на страну-оккупанта», – подчеркнул он.

Снегирев подчеркнул, что на этом фоне странно выглядит озвученная недавно первым заместителем председателя Нацполиции Украины Вячеславом Аброськиным предложение предоставить право поступления в высшие учебные заведения Украины без внешнего независимого оценивания детям, которые проживают на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей, обеспечивая их при этом за счет государства.

«В данной ситуации разговорами даже о возможной легитимизации мы фактически заявляем о готовности имплементировать политическую часть Минских договоренностей (амнистия, особый статус) не дожидаясь прекращения огня и вывода оккупационных войск. Это, повторюсь, является легитимизацией квазиобразований и миной замедленного действия под всю Украину. Чего Россия и добивается, запустив сейчас очередной виток информационной войны: новые данные «социсследований», «мирные» планы Медведчука и другое», – подытожил он.

Полная или частичная перепечатка текста без письменного согласия редакции ИА ZIK запрещена и будет считаться нарушением авторских прав

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.