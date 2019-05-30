Следствие рассматривает несколько версий крушения военного вертолета на Ровенщине

По факту падения военного вертолета, произошедшего 29 мая 2019 года около 23.28 в Радивиловском районе Ровенской области, военная прокуратура Ровенского гарнизона зарегистрировала уголовное производство по признакам ст. 416 УК украины – нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее катастрофу и другие тяжелые последствия.
Об этом 30 мая на брифинге сообщил начальник управления Военной прокуратуры Западного региона Юрий Табака.
«В настоящее время установлено, что в результате падения вертолета погибли четыре военнослужащих – члены экипажа, среди которых командир воинской части. Досудебное расследование в уголовном производстве поручено следователям территориального управления ГБР, расположенном в городе Хмельницком. Процессуальное руководство осуществляет военная прокуратура Ровенского гарнизона.
В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, проводится осмотр места происшествия и другие неотложные следственные действия», – сообщил Ю.Табака.
По предварительной информации, командир воинской части входил в состав экипажа. Он был опытным офицером, уже долгое время находился на службе в ВСУ.
Ю.Табака сообщил о предварительных причинах падения вертолета.
«Следствие рассматривает несколько версий, в том числе и техническую неисправность, некачественное топливо, некачественную подготовку к проведению полетов. Все эти версии прорабатываются, каждой версии будет предоставлена определенная правовая оценка. Изымается документация относительно вертолета, акты технического состояния, формуляры. Все будет исследовано, в том числе его техническое состояние перед проведением вылета», – сказал начальник управления.
По его словам, падение вертолета произошло на расстоянии около трех километров от населенного пункта. Это были плановые учения военных.
Как сообщалось, ночью произошла авиакатастрофа МИ-8 в Ровенской области: 4 погибших, в том числе командир 16-й отдельной бригады авиации.
В сети появились имена и фамилии летчиков, погибших в аварии вертолета Ми-8 29 мая вечером.
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