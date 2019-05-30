Шотландия проведет повторный референдум о своей независимости

Правительство Шотландии опубликовало проект закона, которым предусматривается проведение второго референдума о независимости.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Референдум будет проведен в том случае, если Великобритания все же выйдет из состава ЕС.

Глава правительства Никола Стерджен сказала, что повторное голосование может пройти до 2021 года. Это даст Шотландии возможность выбрать путь независимой европейской нации, а не «навязанное нам будущее с Brexit».

Как сообщалось, лидер британских лейбористов выступил за повторный референдум о Brexit.

Напомним, 21 мая премьер-министр Британии объявил о новых предложения к соглашению о выходе Соединенного королевства из Евросоюза, которые она обсудила с правительством. Мэй добавила к своему плану компромиссные с Лейбористской партией пункты, которые касаются временных таможенных отношений с ЕС, прав работников и защиты окружающей среды.

Кроме того, Мэй заявила, что согласна провести голосование о повторном референдуме о Brexit.

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