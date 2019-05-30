Семьям погибших шахтеров «Львовуголь» выделят 100 тыс. гривень помощи

Выполняя поручение Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, Львовская ОГА выделит 100 тысяч гривень помощи семьям погибших шахтеров.

Об этом информирует пресс-служба ЛОГА.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил главам Министерства энергетики и угольной промышленности, ГСЧС, Национальной полиции и другим ответственным ведомствам провести специальное расследование причин несчастного случая на шахте «Лесная» объединения «Львовуголь» и проработать вопрос оказания помощи семьям погибших шахтеров.

Соответствующее поручение Глава Правительства подписал 29 мая. Срок представления результатов расследования – 10 дней.

Как сообщалось, 29 мая, на шахте «Лесная» объединения «Львовуголь» произошел несчастный случай на производстве – обвал породы, в результате которого погибли двое шахтеров.

На место происшествия приезжал Президент Владимир Зеленский.

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