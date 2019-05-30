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Новости » Политика 30 мая, 2019, 15:03
Россия хочет, чтобы Украина финансировала ОРДЛО, но не контролировала, – Тымчук

Россия собирается «вернуть» ОРДЛО под условный контроль и финансирование со стороны Украины, чтобы Запад снял санкции с РФ. Однако фактический контроль будет осуществлять сам Кремль.

Так считает координатор проекта Информационное сопротивление Дмитрий Тымчук.

«Россия имеет четкий план действий в отношении оккупированных частей Донбасса, и одна из главных целей – «возвращение» ОРДЛО под условный контроль Украины на правах автономии с широкими правами, которая де-факто как политически, так и экономически, остается под контролем Кремля и его спецслужб», – говорится в сообщении.

По его словам, это позволит Западу пересмотреть и отменить антироссийские санкции и возобновить экономическое сотрудничество. Вопрос Крыма в такой ситуации «выходит за скобки»

«Еще одна цель – полное перекладывание финансирования «автономии» и восстановлении ее разрушенной инфраструктуры на официальный Киев и бюджет Украины. При этом, данным финансовыми ресурсами будут полностью распоряжаться ставленники Москвы», – считает Тымчук.

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РоссиясанкцииДмитрий ТымчукУкраинановости Украиныновости политикиОРДЛО
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