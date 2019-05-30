Рынок электроэнергии – единственное условие выживания государственных шахт, – Волынец

Справедливая цена на уголь позволит угольным предприятиям функционировать и нормально развиваться. Добиться этого можна благодаря запуску нового рынка электроэнергии.

Такое мнение высказал председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, сообщают «Украинские новости».

«Проблема с львовскими шахтами – у них нет денег. Сейчас уголь реализуется по цене 2800 грн за 1 тонну. Средняя себестоимость по государственным предприятиям на Львовщине – 3500-4500 грн. Как можно в таких условиях выживать?», – отметил Волынец.

По мнению лидера профсоюза, только нормальные рыночные цены на уголь дадут предприятиям больше финансирования и помогут модернизировать шахты.

«С 1 июля в Украине запустится новый рынок электроэнергии. Это позволит сформировать справедливую цену на электроэнергию и сырье, необходимое для ее производства. Если мы говорим о тепловой генерации, то это справедливые цены на уголь. Шахтеры, наконец, смогут получить нормальные рыночные цены, модернизировать свои предприятия. Запуск нового рынка с 1 июля, и как следствие, повышение цены на уголь украинской добычи до рыночного уровня – это единственное условие выживания государственных шахт. Других альтернативных вариантов, как помочь шахтерам вообще нет», – считает Волынец.

Напомним, в ночь на среду, 29 мая, на шахте «Лесная» ГП «Львовуголь» произошло обрушение пород кровли, в результате чего погибли 2 человека. Из-за проблем в угольной отрасли Президент Украины Владимир Зеленский созвал на пятницу, 31 мая, заседание СНБО.

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