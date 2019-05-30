Рада урегулировала предоставление оплачиваемых отпусков для усыновителей

Народные депутаты приняли закон, который регулирует вопрос относительно отпусков для тех, кто усыновил ребенка.

Проект Закона о внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно предоставления отпуска усыновителям при усыновлении ребенка-сироты, ребенка, лишенного родительской опеки № 6350 во время пленарного заседания ВР, которое транслирует телеканал ZIK, во втором чтении поддержали 248 парламентариев.

Как говорится в пояснительной записке, согласно законодательству, лицу, усыновившему новорожденного ребенка непосредственно из родильного дома, предоставляется отпуск со дня усыновления продолжительностью 56 календарных дней (70 календарных дней – при усыновлении двух и более детей). Такой одноразовый оплачиваемый отпуск предоставляют в случае усыновления новорожденного ребенка.

В то же время, согласно Семейному кодексу, ребенок, брошенный в роддоме, может быть усыновлен после достижения им двухмесячного возраста. Такой срок предоставляется службам по делам детей для проведения работы с родителями и родственниками по возвращению ребенка в биологическую семью. Таким образом, нормы Кодекса законов о труде Украины и ЗУ «Об отпусках» противоречат требованиям Семейного кодекса Украины в части усыновления детей до двух месяцев. Законопроект имеет целью отменить различия в законодательстве и обеспечить равные права на получение единовременного оплачиваемого отпуска в связи с усыновлением ребенка для всех усыновителей.

Во время голосования проект закона во втором чтении со второй попытки поддержали 248 народных депутатов.

Добавим, 30 мая ВРУ рассмотрит проект постановления об отставке Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.