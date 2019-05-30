Рада провалила постановление об отставке Гройсмана

Народные депутаты не поддержали отставку Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

За проект Постановления об отставке главы правительства № 10341 во время пленарного заседания Верховной Рады Украины 30 мая, которое транслирует телеканал ZIK, проголосовали 97 парламентариев.

Перед тем, как перейти к рассмотрению проекта постановления, председатель ВРУ Андрей Парубий предоставил слово Владимиру Гройсману.

Премьер-министр в своем выступлении перед парламентариями отметил, что для него чрезвычайно ответственным заданием является обеспечение в стране стабильности и не допущение в сложных условиях любых кризисных явлений. Глава правительства заявил, что примет любое решение ВРУ.

В то же время председатель подкомитета по вопросам законодательного обеспечения деятельности Президента Украины, Кабинета Министров Украины, министерств комитета по вопросам правовой политики Наталья Новак отметила, что, приступая к выполнению своих обязанностей, премьер-министр Владимир Гройсман обещал, что «покажет, как управлять страной». Однако за все это время он ни разу не отчитывался о своей работе перед Верховной Радой.

После выступлений глав фракций и народных депутатов парламентарии перешли к голосованию.

Проект постановления поддержали только 97 парламентариев.

Председатель ВРУ призвал руководителя правительства и членов Кабмина и в дальнейшем работать над развитием Украины.

Напомним, 20 мая в Верховной Раде Украины состоялась инаугурация Президента Украины Владимира Зеленского. Во время инаугурационной речи он призвал Кабинет Министров Украины уйти в отставку.

В тот же день Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что подаст в отставку.

22 мая во время заседания Кабинета министров Украины Премьер-министр официально заявил, что уходит в отставку.

23 мая соответствующее заявление Владимира Гройсмана зарегистрировали в парламенте.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что попросит Верховную Раду освободить его от должности и продолжит работу в «антикризисном режиме».

29 мая Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал Верховной Раде определиться путем голосования с заявлением об отставке премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

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