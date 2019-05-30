Путин внес в Госдуму законопроект о прекращении действия договора с США, подписанного в 1987

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о прекращении действия российско-американского договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанного в 1987 году.
Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, пишет Интерфакс.
В марте Путин подписал указ о приостановке выполнения этого договора. Как сказано в пояснительной записке, приостановить действие договора можно только путем принятия федерального закона.
Накануне в Минобороны США заявили, что подозревают Россию в проведении ядерных испытаний малой мощности в нарушение соответствующего моратория.
Россия приостановила выполнение договора в ответ на решение США выйти из него. Американская сторона обосновала это тем, что Россия якобы нарушила договор, разработав ракету 9М729. РФ настаивает, что дальность этой ракеты не нарушает ДРСМД.