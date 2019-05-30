Президент Зеленский заявил о готовности посетить Францию и Германию

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов посетить Францию и Германию по приглашению лидеров этих стран.
Об этом сообщила пресс-служба Администрации Президента.
В Киеве состоялась встреча Зеленского, министра Европы и иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана и федерального министра иностранных дел Германии Гайко Мааса, на которой стороны обсудили вопросы активизации переговорного процесса по Донбассу.
Во время встречи Зеленский отметил особую роль Франции и Германии в урегулировании ситуации на востоке Украины, в частности в рамках нормандского формата.
Стороны обменялись мнениями относительно предпосылок и последующих шагов для активизации переговорного процесса по Донбассу. Зеленский также отметил, что его приоритет – возвращение всех украинских пленных, отметили в АП.
В свою очередь, руководители внешнеполитических ведомств Франции и Германии отметили прогресс, которого достигла Украина в развитии сотрудничества с Евросоюзом и НАТО. Также они подтвердили готовность и в дальнейшем содействовать в реализации европейской и евроатлантической политики Украины и проведении реформ.
«Кроме этого, Владимир Зеленский подчеркнул, что готов посетить Францию и Германию по приглашению лидеров этих стран», – говорится в сообщении.
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