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Новости » Мир 30 мая, 2019, 20:16
Предприимчивые китайцы делают бизнес на товарах с изображением президента Зеленского

В интернет-магазинах появились вещи с изображением шестого президента Украины Владимира Зеленского.

Так, пока в Украине бизнесмены думают, как бы сделать пиар на фото Зеленского с шаурмой, китайцы вовсю торгуют вещами с изображением нашего президента, передает Страна.иа.

В нескольких магазинах Всемирной торговой организации интернет-площадки AliExpress (товары производителей из Китая) появились новинки. Это чехлы для смартфонов іРһопе новых моделей, футболки и необычные чашки с изображением президента Владимира Зеленского.

Скажем, футболки с Владимиром Зеленским есть трех вариантов. Два принты с портретами самого Зеленского и один – с Василием Голобородько, героем сериала «Слуга народа». Цена такой вещи $ 10,78 или 285 гривен по курсу НБУ на 30.05.2019 года.

Большие размеры стоят дороже – около 365 гривен.

Также на AliExpress можно найти другие товары с нашим президентом. Например, есть аж семь видов чехлов для мобильных телефонов.

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Владимир Зеленскийновости мираКитай
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2019-05-30 22:20 :57