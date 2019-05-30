Правительство уменьшило финансирование субсидий на 8 миллиардов

Правительство уменьшило объем финансирования программы по предоставлению субвенций местным бюджетам на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату услуг ЖКХ на 13,6 миллиарда гривен, одновременно увеличив программу по выплате субсидий в денежной форме на 5,5 миллиарда гривен.

Об этом говорится в распоряжении Кабмина №357-р от 22 мая 2019 года, передает Экономическая правда.

В частности, как отмечается в документе, правительство поручило перераспределить средства за счет уменьшения объема расходов потребления по программе предоставления субвенций из государственного бюджета местным бюджетам на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату услуг ЖКХ на сумму 13,558 миллиарда гривен.

Вместе с тем, на 5,544 млрд гривен было увеличено финансирование программы «Выплата льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг в денежной форме».

Таким образом, общее финансирование выплаты субсидий населению уменьшено на 8,014 миллиарда гривен.

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