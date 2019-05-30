Правительство готовит санкции против учреждений, которые ведут незаконные раскопки в Крыму

Министерство оккупированных территорий и перемещенных лиц инициирует введение санкций в 28 научных и музейных учреждений, которые ведут незаконные археологические раскопки в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

По ее данным, проект соответствующего акта направлен на согласование заинтересованных органов государственной власти, после чего он будет направлен на рассмотрение правительства.

В ведомстве рассказали, что в течение последних 5 лет Россия активно проводит незаконные археологические раскопки на полуострове. К ним привлечен целый ряд ведущих научных и музейных учреждений РФ.

«Активное участие в археологических раскопках принимают крымские научные учреждения, которые были незаконно зарегистрированы как российские юридические лица», – говорится в сообщении.

МинТОТ отмечает, что большое количество таких раскопок осуществляется в рамках крупных инфраструктурных проектов России, таких как строительство керченского моста или так называемой «трассы Таврида».

В ведомстве говорят, что основанием для таких действий есть «открытые листы» (разрешения), что незаконно выдаются Министерством культуры РФ.

«За период 2014-2018 годов Минкультуры РФ было принято более 90 приказов о выдаче разрешений на проведение археологических раскопок на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя», – рассказывают в украинском министерстве.

Там говорят, что идентифицировали ряд физлиц, получивших разрешения на проведение незаконных археологических раскопок, и против них еще в марте были применены санкции.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.