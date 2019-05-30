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Новости » Регионы 30 мая, 2019, 14:01
Поляки задержали 400 кг янтаря, который пропустили таможенники на Волыни

Более 400 кг янтаря обнаружили сотрудники Государственной налоговой администрации в Польше при пересечении грузовиком границы в городе Дорогуск, который граничит с международным пунктом пропуска «Ягодин» на Волыни.

Это самая крупная партия контрабандного янтаря на польской границе в течение нескольких лет, стоимость которого может достигать 8 миллионов злотых, – сообщили ИA ZIK в Палате фискальной администрации в Люблине.

В грузовике между мешками с легально ввезенными товарами были скрыты также сумки с гораздо более ценным грузом. Офицеры департамента таможенного дорожного движения в Дорогуск обнаружили в них 400,45 кг янтаря, который пытались провезти контрабандой в Польшу без уплаты налогов.

Поляки затримали 400 кг бурштину, який проґавили митники на Волині
Поляки задержали 400 кг янтаря, который пропустили таможенники на Волыни

Водитель утверждал, что ничего не знал о незаконных грузах.

Производство по делу ведется следственным подразделением налоговой службы Люблина под руководством районной прокуратуры в Холме.

Поляки затримали 400 кг бурштину, який проґавили митники на Волині
Поляки задержали 400 кг янтаря, который пропустили таможенники на Волыни

Это рекордная единовременная партия янтаря, задержанная в последние годы польской таможней и казначейством. Для сравнения, в 2018 году офицеры Люблинской таможни и казначейства помешали контрабанде 460 кг янтаря.
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ПольшаКонтрабанда янтаряновости УкраиныВолынские таможенники
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2019-05-30 15:57 :07