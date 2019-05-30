Почему Гройсман хотел отставки с должности премьер-министра – версия Чорновила

Отставка была нужна Премьер-министру Владимиру Гройсману для хорошего старта своей избирательной кампании.

Об этом в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK заявил политолог Тарас Чорновил.

Политолог, комментируя голосование в Верховной Раде Украины относительно отставки Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана отметил, что даже если бы парламентарии поддержали соответствующее постановление, и премьер, и правительство никуда бы не делись, а в дальнейшем выполняли бы свои обязанности, однако в статусе и.о. чиновники не смогли бы выполнять определенные функции. Это, в частности, грозило бы срывом бюджетного процесса.

Тарас Чорновил также отметил, что сейчас ни Президент Украины Владимир Зеленский, ни действующая ВРУ не сможет сформировать новое правительство, ведь это должна сделать новая коалиция.

«Что же о результатах в Верховной Раде. На самом деле, несколько дней назад я думал, что натащат голоса за отставку Гройсмана по его личной просьбе. Гройсману это нужно для хорошего старта своей избирательной кампании, потому что стартовать с позиции Премьер-министра хорошо в любой стране мира, кроме Украины. В Украине стартовать на выборах надо с позиции оппозиционера. Оппозиционер, который в парламентско-президентской республике возглавляет правительство, как-то не совсем логично звучит. Поэтому Владимир Борисович, действительно, был в этом очень заинтересован», – сказал Тарас Чорновил.

Зато, продолжил он, в отставке не была заинтересована значительная часть Кабинета Министров, а также те парламентские фракции, которые будут идти на выборы, а Владимир Гройсман создавать «замешательство» в их рядах. Тарас Чорновил объяснил, что до выборов действующий глава правительства не сможет «раскрутить» собственную политсилу настолько, чтобы она преодолела проходной барьер в 5%, а это означает, что он будет «оттягивать» голоса у БПП и других политических сил.

«Поэтому Гройсману тоже создали определенный момент – не удовлетворили его пожелания», – отметил Тарас Чорновил.

Напомним, 20 мая в ВЕРХОВНОЙ раде украины состоялась инаугурация Президента Украины Владимира Зеленского. Во время инаугурационной речи он призвал Кабинет Министров Украины уйти в отставку.

22 мая во время заседания Кабинета министров Украины Премьер-министр официально заявил, что уходит в отставку.

23 мая соответствующее заявление Владимира Гройсмана зарегистрировали в парламенте.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что попросит Верховную Раду освободить его от должности и продолжит работу в «антикризисном режиме».

29 мая Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал Верховной Раде определиться путем голосования с заявлением об отставке премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

30 мая ВРУ не поддержала проект постановления об отставке Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

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