Переход на четырехдневную рабочую неделю может спасти Землю

Специалисты выяснили, что переход на четырехдневную рабочую неделю может помочь человечеству в борьбе с глобальным потеплением. Каждый час труда способствует климатической кризисе, а один из способов сократить выбросы – больше выходных.

Об этом сообщает Platforma.

Когда выдающийся британский философ и математик Бертран Рассел предсказывал, что будущее человечества – это четырехчасовой рабочий день, поскольку технологии возьмут на себя большую часть работы. А время, которое освободится, люди смогут направить на саморазвитие и досуг.

Теперь в той же Великобритании снова предлагают работать меньше, но уже по другим причинам.

Авторы исследования из британского аналитического центра Autonomy проверили уровень парниковых газов в Великобритании, Швеции и Германии с 2012 по 2016 год. Особое внимание уделили выбросам на предприятиях – в рабочие часы они достигают своего пика, а на выходных ожидаемо сокращаются.

«Становление зеленого, устойчивого общества потребует ряда стратегий: короче рабочая неделя – только одна из них. Эта статья и другие исследования в области дадут нам много пищи для размышлений о том, как будет выглядеть новый «зеленый курс»«, – говорит директор Autonomy Уилл Стронг.

Кроме того, на выходных работники меньше пользуются транспортом, чем тоже положительно влияют на атмосферу.

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