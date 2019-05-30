Оккупанты в Крыму задержали вторую за день активистку

В Бахчисарае сотрудники Центра по противодействию экстремизма задержали крымскотатарскую активистку, жену фигуранта второго бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир», координатора инициативы «Крымское детство» Мумине Салиеву.

Об этом Крым.Реалии сообщили адвокаты Эмиль Курбединов и Маммет Мамбетов.

По словам Курбединова, Салиевой инкриминируют «демонстрацию запрещенной символики», что предусматривает административный арест.

Публичных комментариев российских силовых ведомств по задержанию нет.

В то же время российские оккупанты отпустили другую активистку Лутфие Зудиеву, которую ранее задержали 30 мая, сообщает «Крымская солидарность». По информации активистов, Зудиева вышла из здания ЦПЕ около 18.00.

Они добавили, что на 31 мая на 9.30 в отношении Салиевой назначено заседание в Киевском районном суде Симферополя.

Женщину обвиняют по ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда или демонстрирование экстремистской символики).

В «Крымской солидарности» отметили, что российские силовики не пускали адвокатов к обеим активисткам.

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