Новый скандал вокруг Смоленской катастрофы: посла РФ вызвали в МИД Польши

Польша ожидает от России объяснений и устранения информационных таблиц, установленных возле места катастрофы самолета польского президента Леха Качиньского в Смоленске.

Об этом сообщает RMF FM.

Посла РФ Сергея Андреева сегодня вызвали в МИД РП, где госсекретарь ведомства Мартин Пшидач изложил ему позицию польской стороны. В частности, он подчеркнул, что установка информационных таблиц на месте Смоленской катастрофы, без согласования с польской стороной их содержания, недопустима. Также чиновник отметил, что «польский МИД ждет официального объяснения по этому поводу и надеется на немедленное устранение таблиц и внедрение польско-российских договоренностей относительно строительства памятника жертвам на месте катастрофы».

Издание подчеркивает, что польское внешнеполитическое ведомство отреагировало на установление таблиц на следующий день после их установки. По данным польских СМИ, информационные таблицы, «демонстрируют российскую оценку причин катастрофы», установлен на частной территории российским «Фондом содействия примирению стран, которые принимают участие в военных конфликтах».

Напомним, польские следователи прибыли в Смоленск для проведения исследования обломков правительственного самолета Ту-154, который разбился 10 апреля 2010 года.

Полная или частичная перепечатка текста без письменного согласия редакции ИА ZIK запрещена и будет считаться нарушением авторских прав

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.